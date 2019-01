Haute-Loire : quinze jours de plus pour trouver un repreneur à la société Cheynet et Fils

Saint-Just-Malmont, France

Le délai pour les offres de reprise de Cheynet et Fils à Saint-Just-Malmont est étendu. Cette société fabricante de rubans élastiques est placée en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre et les candidats repreneurs avaient jusqu'au mardi 15 janvier minuit pour déposer leurs dossiers. Le délai est étendu de 15 jours, jusqu'au 1er février.

Entre les fêtes de fin d'années et les congés, ce n'était pas la période idéale pour monter des dossiers. Selon la direction, au moins quatre entreprises se seraient manifestées. Pour l'instant, aucun détail ne filtre sur les sociétés, il est difficile de savoir si les intérêts sont sérieux ou non. Selon les syndicats, l'un des candidats à la reprise de Cheynet aurait déjà visité les locaux de Saint-Just-Malmont, et ce serait une entreprise de la région.

Quinze jours supplémentaires que Cheynet et Fils entend bien utiliser aussi. L'entreprise sera présente ce weekend, le 19 et 20 janvier, au salon international de la lingerie à Paris et elle espère bien aller à la rencontre de ces potentiels repreneurs.

Une séance intermédiaire est prévue au tribunal de commerce de Lyon le 5 février prochain. Cheynet et Fils peut continuer son activité et maintenir les 189 emplois jusqu'au 5 mars, en attendant la décision finale.