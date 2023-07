Haute-Saône : Le Secours Populaire en appelle aux dons pour son opération "Les oubliés des vacances"

Un enfant sur trois ne part pas en vacances l'été, selon le Secours Populaire. Pour permettre aux familles de profiter malgré tout, l'association organise deux journées en Haute-Saône. Le 25 juillet, une cinquantaine de petits Vésuliens et une trentaine d'adultes seront au parc La ferme Aventure, dans les Vosges. Le 23 août, 120 enfants et 65 parents passeront la journée au parc Nigloland, dans l'Aube.

Le budget de l'association en baisse

Cette opération est chiffrée à 12 000 euros, en comptant le transport et les entrées. Pour la financer, le Secours Populaire lance un appel aux dons cette année : "On est comme tout le monde, on a été frappés par l'augmentation des tarifs de l'énergie et on est concernés par l'inflation, explique Gilles Morbé, l'un des bénévoles chargé de l'organisation. Suites à la crise du Covid, on a aussi presque doublé les effectifs. On était à 180 personnes et aujourd'hui il y a plus de 300 personnes qui bénéficient de la distribution alimentaire (dans le département de la Haute-Saône)."

Les informations pour faire un don au Secours Populaire sont sur le site internet de l'association : www.secourspopulaire.fr/70/