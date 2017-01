Haute-Saône : une aide financière pour ceux qui n'arrivent plus à payer leur facture Internet

Une expérimentation est lancée en Haute-Saône et en Seine-Saint-Denis : les foyers les plus modestes pourront bénéficier d'une aide à la connexion internet. C'est l'une des nouvelles dispositions de la loi sur le numérique.

Internet devient un bien essentiel au même titre que l'accès à l'électricité ou au chauffage. Promulguée début octobre, une loi crée ce nouveau droit pour les foyers en difficultés (bénéficiaires du RSA, faible quotient familial) qui ne verront plus leur ligne internet fixe coupée s'ils n'ont pas payé.

Internet, essentiel pour chercher du travail

Cette loi découle de recommandations rédigées par le Conseil National du Numérique, dont le président est Mounir Mahjoubi : "Quand une famille est privée d'Internet elle se prive de trois éléments essentiels. Elle se prive de sa capacité à bénéficier des aides auxquels elle aurait droit puisqu'on lui demande de se connecter pour y aller, ça l’empêche de communiquer avec sa famille, donc ça l'isole socialement. Et puis pour les plus jeunes, c'est un handicap pour l'école (...) Même quand on a plus d'argent, on ne doit pas avoir une sur-punition : se faire couper Internet."

Une centaine de familles concernés en Haute-Saône par le dispositif

Si une famille a des impayés elle doit s'adresser à un travailleur social qui renverra un dossier au département de la Haute Saône. Chaque mois une commission se réunira, la première se fera le 15 janvier. Si le dossier est validé, l'opérateur, quelqu'il soit, SFR, Free, Orange ou Bouygues effacera la dette. Il ne s'agit donc pas d'une aide versé régulièrement mais bien d'une aide ponctuelle, plafonnée, maximum 110 euros. Le département de Haute-Saône, estime qu'une centaine de foyers seront concernés par cette aide.