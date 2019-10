Haute-Savoie: l'usine Alpine Alu de Cran-Gevrier a 10 jours pour trouver un repreneur

Annecy, France

Le rassemblement organisé par la CFDT aura lieu cet après-midi devant les portes de l'usine où une banderole annonce depuis ce lundi la couleur.

A Cran-Gevrier, sur la commune nouvelle d'Annecy en Haute-Savoie, le site sidérurgique des bords du Fier est une institution ancestrale, connue de tous sous le nom des 'Forges de Cran".

Sur les huit hectares de terrains et d'ateliers, depuis plus de deux cents cinquante ans, les ouvriers haut-savoyards fondent et forgent l'acier et l'aluminium. Autrefois Péchiney, puis Alcan Novellis, puis Compagnie Alpine d'Aluminium, la SCOP créée suite au dépôt de bilan de 2015 par des salariés s'appelle aujourd'hui Alpine Alu.

redressement judiciaire et accident du travail mortel

Depuis le 1 er août, la centaine de salariés est au chômage technique, car après un incendie en février, l'explosion d'un four en juillet, l'entreprise est placée en redressement judiciaire.

Mais une semaine plus tard, le 8 août, est survenu le pire. Un ouvrier intérimaire est mort, tué par la chute d'une charge.

Par décision de justice, et par sécurité, l'usine est fermée. Elle le restera au moins jusqu'à la décision du tribunal de commerce d'Annecy, le 5 novembre, de valider ou non un projet de reprise, si repreneur il y a d'ici la date butoir du 18 octobre.

Le carnet de commandes est plein mais on n'arrive pas à fournir constate Jean-Luc Bénacchio, le délégué CFDT d'Alpine Alu . L'outil de travail est très, très vieillissant, il n'a pas été entretenu pendant dix ans par notre prédécesseur. On pensait qu'avec la Scop on allait réussir, mais malheureusement il faut trop d'investissements

10 millions d'euros d'investissements sont nécessaires