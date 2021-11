Haute-Savoie : 108 postes menacés de suppression chez l'équipementier automobile Mahle

Un nouveau projet de délocalisation industrielle en Haute-Savoie. Après l'usine de coloration plastique Avient, de Saint-Jeoire en Faucigny condamnée au profit de la Pologne la semaine dernière, aujourd'hui c'est dans le bassin d'Annecy que le site français de l'équipementier automobile allemand Mahle, implanté à Chavanod, pourrait subir le même sort. Il y a quinze jours, la direction du groupe a informé le personnel du projet de fermeture de leur usine de 108 personnes d'ici la fin de l'année prochaine.

Déclin du diesel et crise du Covid

Depuis 65 ans, sur ce site de Chavanod est développé et perfectionné la fabrication de pièces auto très spécifiques, des coussinets de bielle indispensables aux moteurs thermiques. Seulement voilà, entre le déclin programmé du moteur diesel, la crise du Covid et celles des composants micro-électroniques, les constructeurs ont réorienté quasiment toutes leurs productions vers les véhicules électriques et le haut de gamme.

Conséquence : les commandes ont presque diminué de moitié entre l'achat de l'usine de Haute-Savoie, il y a quinze ans par l'industriel allemand Mahle, et l'an dernier. Et au final, entre les trois sites de fabrication de Slovaquie, d'Italie et de France, c'est le nôtre qui pourrait maintenant être sacrifié, "alors que l'on a transmis tous nos savoir-faire aux autres", déplore, amère, Audrey Duculty, la secrétaire du CSE, Comité social et économique, de Mahle.

Ils ont profité de tout ce qu'on avait mis en place pour l'exporter à l'étranger

"Longtemps on a été les précurseurs, l'usine pilote dans laquelle étaient développés tous les prototypes, les nouveaux process étaient développés en interne également, pour être performants sur le marché de l'automobile, et aujourd’hui on voit qu'ils ont profité de tout ce qu'on avait mis en place pour l'exporter à l'étranger, désormais on ne leur sert plus à rien, donc ils ferment notre site", poursuit-t-elle.

Réunion du CSE le 6 décembre

Si pour l'instant cette fermeture n'est présentée que comme un projet, les salariés ne se font guère d'illusions sur les réels objectifs de la direction. Une réunion du comité social et économique doit se tenir le 6 décembre. Nous ne sommes pas parvenus ce lundi à entrer en contact avec la direction de l'usine de Chavanod pour préciser les intentions du groupe.