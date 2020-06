Haute-Savoie: 14 repreneurs potentiels pour l'équipementier cycliste Mavic en redressement judiciaire

A un peu plus d’une semaine (vendredi 19 juin) de la clôture des dépôts de dossiers de reprise de l’équipementier cycliste de Haute-Savoie, MAVIC, auprès du tribunal de commerce de Grenoble, les acquéreurs potentiels semblent se bousculer. "On est agréablement surpris qu'il y ait autant d'entreprises qui s'intéressent à notre marque. Il y en a pour l'instant quatorze" indique le secrétaire du CSE, le Comité Social et Economique, Gérard Meunier.

Confrontée à de graves problèmes financiers, MAVIC, la célèbre marque dont la couleur jaune orne les motos des ardoisiers du Tour de France pour renseigner et prêter assistance aux coureurs, MAVIC a été placée en redressement judiciaire le 2 mai dernier.

Mavic emploie à ce jour 250 personnes, dont 170 au siège de l’entreprise, sur le site de son ancienne maison-mère, Salomon, à Epagny-Metz-Tessy près d’Annecy, 50 dans l’Ain à Saint-Trivier-sur-Moignans, et vend ses roues, jantes, casques, chaussures, et vêtements de vélo dans le monde entier.

Des passionnés de vélo qui veulent sauver la marque

Sur les quatorze entrepreneurs qui ont fait acte de reprise, c'est à dire ont fait savoir qu'ils étaient intéressés mais sans avoir encore finaliser et déposer un dossier de reprise, il y a de tout indique Gérard Meunier. Des passionnés de vélo qui veulent sauver la marque, mais aussi des investisseurs. On a quelques marques françaises, mais aussi des étrangers".

A L’été dernier, en juillet 2019, Mavic avait déjà changé de mains. Vendue par Salomon et le groupe finlandais Amer sports à laquelle le fabricant de skis appartient, à un Fonds d’investissement américain Regent LP, qui

"malgré de belles promesses n'a jamais investi, ni présenté le moindre projet industriel. On a été dupés. Aujourd'hui, nous allons être très vigilants et exigeants, sur les chiffres, les finances de la société, sur le nombre d'emplois préservés, et le lieu où l'activité sera poursuivie.

Mavic doit quitter le site Salomon et retrouver son autonomie