Haute-Savoie : des commerçants contre leur assurance devant le Tribunal de Commerce d'Annecy

De plus en plus de commerçants assignent leur société d'assurance en justice. Ils réclament l'application de leur contrat et l'indemnisation de leur perte d'exploitation, consécutive aux confinements et à la fermeture administrative de leur entreprise.

Partout en France, plusieurs affaires ont déjà été jugées, et des compagnies condamnées, la plus connue étant AXA.

Non, la pandémie n'est pas forcément une clause d'exclusion

A l'issue du premier confinement au printemps, les procédures avaient démarré lentement, mais cet automne, mieux informés, les commerçants, et autres professionnels très impactés par la crise sanitaire, ne se contentent plus de la réponse type : la pandémie est une clause d'exclusion, ou encore, vous n'étiez pas fermés puisque vous pouviez rentrer dans votre établissement" raconte Stéfany Marin-Pache, qui défend actuellement les intérêts de deux restaurateurs de La Clusaz contre le Crédit Mutuel-CIC.

Il y a quinze jours, la première en Haute-Savoie, l'avocate d'Annecy a obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce pour les patrons du Bistro Les 2 Mules. Elle a obtenu que leur banque-assurance les indemnise pour leur perte d'exploitation. Le Crédit Mutuel a fait appel, donc rien n'est gagné sauf que l'affaire n'est pas tombée dans l'oreille de sourds, d'autres commerçants appellent aujourd'hui la juriste, spécialisée en Droit du Travail et des assurances.

"Reste que dans le cas de contrat auprès de banques-assurances",souligne Stéfany Marin-Pache, "de nombreux sinistrés n'osent pas engager de poursuites par crainte de "tracasseries" pour ne pas dire représailles en cas de demande de prêt et échelonnement de dettes par exemple".