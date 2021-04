Haute-Savoie : cet été au parc animalier de Merlet, les visites se feront sur réservation

Le parc animalier de Merlet, aux Houches, en Haute-Savoie, où l'on peut observer de nombreux animaux sauvages (marmottes, cerfs, chamois, mouflons, bouquetins...) s'apprête à rouvrir ses portes, si tout va bien, le 1er mai prochain. Mais cette année, la réouverture se fera dans des conditions particulières. Trois questions à Claire Cachat, la gérante du parc de Merlet.

Dans quelles conditions va se faire la réouverture le 1er mai ?

"Cette année, on va faire toutes les entrées sur réservation, en tout cas les week-end, les jour fériés et en juillet août (...) ce n'est pas tant pour les distanciations sociales, mais plus pour réguler les flux au niveau du stationnement (...) on est sur une route de montagne à 1.500m d'altitude, sur un ancien alpage, ce n'est pas une autoroute avec de grands parkings... donc ça nous permettra de mieux gérer l'accès, et c'est aussi par rapport au restaurant, avec les contraintes au niveau des places pour la terrasse".

Dans quelle mesure avez-vous été impacté par la crise du Covid ?

"On a beaucoup de chance, on est très peu impactés par ce confinement, l'an dernier on a pu quand même ouvrir 4 mois et demi au lieu de 5 mois, donc on n'a vraiment pas à se plaindre dans le contexte actuel (...) les animaux se portent bien, c'est le printemps, on a bien froid mais pour l'instant tout le monde va bien, les marmottes se sont réveillées un petit peu en avance, car on a eu des périodes très chaudes au mois de mars, ce qui fait qu'elles ont un petit peu avancé leur réveil, mais là par contre elles doivent se cailler (rires)".

Vous espérez retrouver une activité touristique classique au mois de mai ?

"Oui on espère... en mai et en juin, on travaille beaucoup avec les sorties scolaires, c'est vraiment notre public principal, on fait des animations, et pour les gamins, c'est super! Malheureusement l'année dernière, avec le début de l'épidémie tout avait été annulé, mais cette année on a déjà quelques réservations pour mai, donc j'espère que ça va pouvoir se maintenir".

Comment réserver son entrée ?