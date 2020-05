Haute-Savoie : comment le géant Somfy s'est adapté à la crise du coronavirus ?

Depuis le 20 avril, Somfy a retrouvé la moitié de sa force de production dans son usine de Cluses en Haute-Savoie. Quelles sont les mesures barrières mises en oeuvre par le leader mondial de l'automatisation des ouvertures de la maison dans la lutte contre le Covid-19 ?

Prise de température de chaque salarié, visières et blouses obligatoires, réorganisation des flux, rien n'a été laissé au hasard dans l'usine Somfy de Cluses (Haute-Savoie) pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La mise en place de mesures barrières rigoureuses a permis un retour progressif des salariés en production depuis début avril. De quoi répondre aux interrogations de nombreuses entreprises à l'heure du déconfinement.

Un groupe de travail Covid

La première décision a été de créer un groupe de travail pour la mise en place de ces mesures barrières. Pendant les deux semaines de fermeture totale du site de production, entre le 17 mars et le 1er avril, tout a été repensé, depuis l'arrivée sur le parking jusqu'à la sortie d'usine.

"On s'est d'abord appuyé sur l'expérience de nos collègues chinois, puisque Somfy opère également en Chine" explique Emmanuel Carmier, qui a piloté ce groupe de travail, "on a suivi une logique de flux depuis l'accueil par le gardien, l'organisation du parking, la manière de se garer pour respecter les distances, la prise de température, et l'orientation vers la zone d'équipement puisque les vestiaires ont été condamnés, où les salariés peuvent récupérer leur blouse et leur écran facial".

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie Copier

Des lignes de production réaménagées

Les salariés ont rapidement retrouvé leurs repère, mais Christine Zannoni, qui assemble les réducteurs historiques de Somfy, reconnaît que "ce n'était pas vraiment la même usine qu'avant" lorsqu'elle a retrouvé son poste le 9 avril, "on a en permanence du gel pour les mains et du désinfectant pour le poste. On nettoie tout ce qu'on touche. Aujourd'hui, je me sens plus en sécurité au travail que lorsque je vais faire mes courses".

Sur les lignes de production où la distanciation physique est impossible car les personnes travaillent côte à côte, des écrans en plexiglas ont été installés. Le port du masque en revanche a été rapidement écarté par le groupe de travail. "En faisant l'analyse de risques, on s'est rendu compte que la visière est plus efficace par rapport au risque de contamination indirecte, c'est à dire toucher une surface contaminée et porter les mains au visage" explique Emmanuel Carmier.

Pas de changement radical le 11 mai

"Dans les bureaux, 90% des salariés sont en télétravail" poursuit le manager, "le 11 mai ne sera donc pas un changement radical car le télétravail va massivement se poursuivre. On va juste pouvoir accueillir un peu plus de monde en production, grâce à ces mesures barrières déjà mises en place".

A l'heure du déconfinement et d'un retour progressif des salariés dans leurs entreprises, l’expérience acquise par le géant haut-savoyard depuis deux mois peut avoir une valeur d'exemple. "Si j'avais un conseil à donner, c'est se documenter. Mi-mars, on était un peu dans le flou, mais aujourd'hui il y a dans l'industrie une vraie maturité, ne serait-ce que grâce aux fiches métiers et guides pratiques que le gouvernement a publié, mais également dans des exemples et des partages d'entreprises. Il y a nécessairement des gens qui ont déjà eu de bonnes idées. Et surtout, prenez le temps et discutez avec vos salariés".

Retour à la normale avant l'été à Cluses ?

Depuis le 20 avril, Somfy a retrouvé la moitié de sa force de production dans son usine de Cluses, "un effectif qui permet de coller aux besoins de nos clients" conclut Emmanuel Carmier, "l'objectif est de retrouver fin juin un effectif de production normal".

Leader mondial de l'automatisation des ouvertures de la maison et des bâtiments, Somfy emploie plus de 6.000 personnes dans 58 pays.