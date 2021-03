Haute-Savoie : dans la vallée de l'Arve, grosse reprise d'activité du décolletage mais pas de main d'oeuvre

Dévoilé en janvier par le gouvernement, le plan d'accompagnement des entreprises industrielles de la vallée de l'Arve frappées par la crise économique induite par la pandémie, a été lancé hier à Cluses en présence du préfet de Haute-Savoie, Alain Espinasse, et devant une 30 aine de patrons du décolletage. L'occasion pour eux d'exprimer leurs difficultés du moment, leurs besoins financiers mais aussi humains et la complexité d'une diversification indispensable mais délicate de leur activité pour ne plus être dépendants à 80% des marchés automobile et aéronautique.

On se demande où sont les candidats

A Thiez, Valérie Ferrarini dirige avec son mari l'entreprise éponyme sous-traitante du constructeur automobile allemand Audi-Volkswagen. En juillet dernier, pour faire face à une baisse de 70% du chiffre d'affaires, il a fallu licencier. L'effectif a diminué de 50 à 37 collaborateurs. Mais aujourd'hui "nous ne comprenons pas.

Alors que nous avons une forte activité, nous avons de grosses difficultés à recruter. Nous avons essayé de rappeler les personnes. La plupart ne répond pas, surtout dans les secteurs vraiment techniques.

Sans visibilité pas de CDI à proposer

La cheffe d'entreprise entrevoit malgré tout un élément d'explication à ce désintérêt.

_Les gens recherchent des emplois durables, et nous ne leur proposons actuellement que des missions_. Même pas des CDD et encore des CDI tant nous manquons de visibilité et craignons un nouveau soubresaut et plongeon, qui nous obligera à licencier à nouveau et ça c'est un vrai traumatisme.

Parallèlement à ce plan d'accompagnement 44 projets de modernisation ou diversification sont labellisés dans le cadre du plan national de relance pour un montant d'environ 35 millions d'euros.