Haute-Savoie : de plus en plus de monde en montagne et dans les refuges

La saison estivale commence pour les randonneurs, et chaque année ils sont de plus en plus nombreux à venir découvrir les chemins en Haute-Savoie et en Savoie. Les refuges voient défiler des nouveaux pratiquants qui viennent y passer leur première nuit comme au Parmelan.