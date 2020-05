Haute-Savoie: des chefs mettent leur cuisine en boîtes pour sauver leur restaurant

Au fil du confinement, des restaurateurs de plus en plus nombreux, en Haute-Savoie, comme ailleurs, se sont mis à la vente à emporter. Le moyen pour eux de ne pas sombrer après deux mois de fermeture. Rencontre en cette période compliquée avec les chefs d'Annecy, Nicolas Mouroux et Benjamin Schwab.

Ils ont été les premiers à fermer, ils seront les derniers à rouvrir. Les restaurants. Comme les cafés, discothèques, cinémas, ils sont fermés depuis le 14 mars. Et la date de leur réouverture n'est toujours pas fixée. Alors pour éviter de sombrer, certains de ces restaurateurs ont décidé de mettre leur cuisine en barquettes, et chaque jour, via les réseaux sociaux, sur leur répondeur téléphonique, ou sur des affichettes, proposer des plats, voire des menus à emporter. Et ça marche.

Pour les clients, c'était une saveur un peu festive dans la morosité du confinement

Au restaurant "Le 1er Mets " à Annecy, "les premiers clients de ces plats à emporter sont d'abord nos habitués, mais pas que" raconte le chef Nicolas Mouroux.

Les petits plats à emporter de Nicolas Mouroux au "1er Mets" à Annecy © Radio France - Marie AMELINE

Passé le moment premier de l'abattement, au bout de trois semaines, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver des solutions. La vente à emporter en est une, et l'on se rend compte que cela répond à une attente de nos clients. Nous avons aussi des gens qui commandent pour donner un air de fête à un repas, un anniversaire, ou tout simplement, parce qu'ils en avaient assez de faire la cuisine à tous les repas. Les 50 plats et desserts à emporter que nous vendons en moyenne par jour, nous permettent de payer les charges, et d'espérer encore pouvoir s'en sortir. La cuisine que nous proposons est la même que nous servons en salle habituellement, avec des produits frais, le savoir-faire, et les exigences qui sont les nôtres.

"La vente à emporter nous permet de garder le contact avec nos clients, de limiter la casse économique, et de continuer à faire aussi nous fournisseurs et producteurs locaux" Benjamin Schwab, chef du restaurant "Le Clocher" à Annecy-le-Vieux Copier

De la cuisine à emporter oui, mais fidèle à notre identité

Même solution mise en oeuvre par Benjamin Schwab au restaurant "Le Clocher" à Annecy-le-Vieux.

Illustration: cuisine du restaurant Le Clocher à Annecy-le-Vieux - Le Clocher

Des plateaux-repas le midi, pour ceux qui travaillent habituellement sur les chantiers et qui ne peuvent se restaurer nulle part alentours. Et le soir, nous ouvrons entre 18 et 19H30 pour que les clients viennent choisir ce qui leur fait envie. Nous leur proposons des verrines, des terrines maisons, des plats préparés, des planchas pour l'apéritif, des plateaux de fromages, élaborés avec les produits locaux de nos fournisseurs habituels, et dans la tradition de la cuisine qui fait la renommée du Clocher.

Avec la vente à emporter nous touchons une nouvelle clientèle de jeunes

Parce que les prix pratiqués sont moins élevés que dans le restaurant, moins 20 à 30% équivalant au service, "de nouveaux clients découvrent nos produits se réjouit Benjamin Schwab. En particulier des jeunes. Ils viennent et nous achètent par exemple un croque-Monsieur à la truffe. Ca leur fait découvrir autre chose que le fast-food. Et c'est tant mieux".

A la réouverture, nous devront continuer la vente à emporter