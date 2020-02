Haute-Savoie : des salariés de l'usine Evian en grève depuis dix jours

Publier, France

Le mouvement de grève à l'usine d'embouteillage d'eau minérale Evian à Amphion a commencé le 4 février, à l'issue de la négociation annuelle obligatoire. Entre autres, la question de la hausse des salaires : la direction a proposé une augmentation de 0,7%. L'inflation étant de 1,2%, la proposition est inacceptable pour la CGT, la CFDT, FO et la CGC qui ont refusé de signer le texte et aussitôt appelé à la mobilisation.

_"La revendication, c'est avoir un pouvoir d'achat qui ne diminue pas_. On ne demandait pas la lune !" s'exclame Raymond Bottollier, délégué CGT à l'usine. La direction de son côté explique que "l’année 2019 s’est déroulée dans un contexte marché compliqué et incertain pour la catégorie des eaux en bouteille. En conséquence, la direction a proposé une augmentation des salaires de base de +0.7% à laquelle s’ajoute la revalorisation d’autres primes."

Pas un blocage, mais une activité réduite

La direction déclare entre 30 et 50% de salariés en grève. Mais même avec un taux moins important, et en ne faisant pas grève toute la journée, seulement pendant des heures choisies, les syndicats assurent pouvoir ralentir au maximum le niveau de production de l'usine : "on organise ça en fonction des ateliers et des services, ça impacte vraiment le bon fonctionnement de l'usine, avec quelques personnes en grève" explique Raymond Bottollier, "d'habitude, on a 120 camions qui partent chaque jour, là on en a une quarantaine."

"Les ouvriers ne lâcheront pas" assure Raymond Bottollier, qui attend une négociation avec Danone. Un appel aux dons via une cagnotte en ligne a été lancé, soutenue notamment par les salariés qui veulent se mobiliser mais sans faire grève, "on arrive à plus de 8 000 euros, ça marche très très bien. On va pouvoir financer une trentaine, une quarantaine de personnes avec."