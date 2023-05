Haute-Savoie : l'annulation de la vente d'Alpine Aluminium confirmée en appel

L'annulation de la vente d'Alpine Aluminium est confirmée en appel. Dans un arrêt rendu ce mardi 23 mai, que France Bleu Pays de Savoie a pu consulter, la cour d'appel de Chambéry confirme la décision du tribunal de commerce d'Annecy qui avait été rendue le 30 septembre dernier.

La justice estime que le repreneur de la fabrique d'aluminium de Cran-Gevrier Franck Supplisson, et les sociétés Samfy Invest et Industry, n'avaient pas respecté leurs engagements, ni en terme d'emplois, ni en terme de relance économique et industrielle, puisque tout le site des bords du Fier a été démantelé.

Thierry Billet, avocat des ex-salariés d’Alpine Aluminium © Radio France - Richard Vivion

En décembre 2019, quand l'usine, alors en redressement judiciaire, avait été vendue, les repreneurs s'étaient engagés à reprendre 49 des 85 salariés, mais dans les faits, la plupart des contrats avaient fait l'objet de licenciements ou de ruptures conventionnelles. Le parquet d'Annecy avait déposé une requête en annulation en mai 2022 .

L'usine Alpine Aluminium, spécialisée dans la transformation de l'aluminium, est un site industriel historique de Cran-Grevrier (Annecy), descendante des Forges de Crans, qui remontent au XVIIIe siècle.