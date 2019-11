Haute-Savoie: l'équipementier aéronautique NTN-SNR ouvre sa propre école à Annecy

Argonay, France

Avec près de 3000 salariés, NTN-SNR est le premier employeur privé des Pays de Savoie.

Historiquement implanté dans le bassin d'Annecy en Haute-Savoie, le groupe métallurgique fabrique des roulements pour les constructeurs automobiles et aéronautiques du monde entier, notamment Airbus et Boeing.

150 postes à pouvoir d'ici quatre ans

Mais, dans ce secteur de l'aéronautique, malgré sa notoriété, NTN-SNR ne parvient pas à recruter la main-d'oeuvre, et les compétences dont il a besoin, alors que sur les quatre prochaines années, il veut embaucher 150 collaborateurs.

500 000 euros investis dans la création de l'Ecole des Applications des Roulements

C'est pourquoi l'entreprise vient d'ouvrir sur son site d'ARGONAY, sa propre école pour former ses techniciens, des rectifieurs et bientôt des monteurs qui après 12 mois de formation qualifiante et rémunérée (à un peu plus du SMIC), et avec signature d'un CDI posséderont un CQP, un Certificat de qualification Professionnelle de la Métallurgie reconnu partout .

Ils sont coiffeur, footballeur, fleuriste, ancien chef d'entreprise, et prêts à retourner à l'école, et se reconvertir dans l'industrie © Radio France - Marie AMELINE

NTN-SNR a investi 500 000 euros dans cette Ecole des Applications des Roulements qui dispose de son propre bâtiment. Trois promotions de 12 personnes seront formées chaque année à ces métiers. La première a fait sa rentrée il y a une semaine.

