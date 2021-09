L'obligation de pass sanitaire en vigueur depuis mi-août pour accéder à six centres commerciaux de plus de 20.000 m² en Haute-Savoie va être abrogée à compter de ce mercredi 8 septembre.

Haute-Savoie : l'obligation de pass sanitaire abrogée dans six centres commerciaux

Panneau rappelant que le port du masque reste obligatoire dans les six centres en question (photo illustration)

Soulagement pour les commerçants. Le pass sanitaire, qui était obligatoire en Haute-Savoie depuis le 16 août dernier pour accéder à six centres commerciaux de plus de 20.000 m² (voir liste ci-dessous), ne sera plus nécessaire à compter de ce mercredi 8 septembre.

"Devant la baisse du taux d’incidence sur tout le territoire national, le gouvernement a décidé de lever l’obligation du passe sanitaire dans les centres commerciaux pour les départements connaissant un taux d’incidence inférieur à 200 pour 100.000 habitants et en décroissance continue depuis au moins 7 jours", indique la préfecture.

"À ce jour, le département de la Haute-Savoie rassemble ces deux critères puisqu’au 6 septembre 2021, le taux d’incidence est de 160,2 pour 100.000 habitants contre 271 au plus haut le 20 août dernier, soit une baisse constante de plus de 40 % sur 17 jours".

Dans ce contexte, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté abrogeant l’obligation du passe sanitaire. Mais le port du masque "reste obligatoire dans l’ensemble de ces centres, comme dans les autres".

Les six centres concernés

Courier à Annecy Carrefour (avenue de Genève) à Annecy Géant Casino Val Semnoz à Annecy Géant Casino Praz du Léman à Annemasse Auchan à Epagny Shop'in Publier