Haute-Savoie: le site Alpine Aluminium de Cran-Gevrier vendu à SAMFI Invest et Industry

Le tribunal de commerce d'Annecy a choisi ce mardi le groupe SAMFI Invest et Industry pour racheter, et relancer le site industriel Alpine Aluminium de Cran-Gevrier en Haute-Savoie.Face aux inquiétudes et oppositions exprimées sur son projet industriel, le nouveau propriétaire s'explique.

L'avenir d'Alpine Alu et des Forges de Cran dépend désormais de SAMFI Invest et Industry

Annecy, France

Après quatre mois de procédure judiciaire, et d'un climat très tendu entre des salariés déchirés entre 2 offres de reprise, celle du français SAMFI Invest (Alain Samson) et Industry(Franck Supplisson), et celle du grec COSMOS, le tribunal de commerce d'Annecy a choisi ce mardi de confier le site d'Alpine Alu, et ses 8 hectares de terrain, au repreneur français, pour un prix d'achat de deux millions d'euros.

36 licenciements, 1 an de travaux, et 10 millions d'investissements

Sur les 85 salariés encore sous contrat aujourd'hui, 49 sont repris par SAMFI, 36 licenciés. Durant l'année de travaux annoncés pour remettre à neuf et en sécurité l'usine, les ouvriers qui restent vont aider à déblayer le site, et suivre des formations.

Diversification oui, recyclage de déchets du BTP, non

L'un des deux nouveaux propriétaires, Franck Supplisson, sera dès ce mercredi à Annecy pour rencontrer les salariés, lancer les premières expertises pour remettre l'usine à neuf, et relancer l'activité.

Mais quelle(s) activité(s)? Ecoutez les explications, et mises au point de Franck Supplisson face aux craintes, voire à l'hostilité, exprimés par une partie du personnel, et des élus du territoire, ces dernières semaines.

"L'industrie est mouvante. Si elle n'évolue pas, elle est vouée à périr. L'atelier laminage modernisé restera l'activité principale du site d'Alpine Alu" Franck Supplisson