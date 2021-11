Haute-Savoie : l'usine Avient de Saint-Jeoire va fermer, 40 emplois supprimés

L'usine de coloration plastique Avient, du groupe éponyme américain, basée à Saint-Jeoire, dans le Faucigny en Haute-Savoie, va définitivement fermer ses portes fin décembre. L'activité est délocalisée en Pologne, les 40 salariés vont être licenciés. Il n'y avait pourtant aucun signe avant-coureur, puisque les carnets de commandes sont pleins.

Le maire dénonce "un pillage industriel"

"Quelques jours avant de recevoir une lettre recommandée de leur employeur, ils ont reçu les félicitations de celui-ci, et puis trois jours plus tard ils ont reçoivent un recommandé, pour leur annoncer qu'à la veille de Noël, ils seront tous licenciés", dénonce Antoine Valentin le maire de Saint-Jeoire."C'est un réel coup de massue, un coup de couteau dans le dos, d'un groupe américain qui a racheté l'entreprise il y a quelques mois, dans le seul but de piller son savoir-faire industriel, son carnet de commandes, ses brevets, et délocaliser complètement sa production dans les pays de l'Est".

Selon lui, il sera difficile pour les salariés d'être reclassés. "Ils ont des métiers extrêmement rares et ils ont tous entre 35 et 40 ans de boutique derrière eux, donc il sera, quelques années avant la retraite, extrêmement dur de retrouver un emploi", estime Antoine Valentin. "On nous parle souvent de la start-up nation, mais nous dans notre petite commune de Haute-Savoie (3.300 habitants ndlr) on se demande bien dans quelle mesure nos ouvriers spécialisés pourront un jour devenir chauffeur Uber, livreur à vélo ou créateur d'une entreprise de service informatique".

"Saint-Jeoire est une ville industrielle qui comptait jadis 500 emplois, que ce soit dans la métallurgie, dans l'industrie plastique ou chimique et aujourd'hui il n'y en a plus que 100, et dans quelques semaines, il n'y en aura plus que 60, parce que 40 emplois auront été supprimés, donc il est temps de se poser la question de la politique économique et industrielle de notre pays, et de savoir si on veut maintenir le peu d'industries qu'il reste, ou si on laisse toutes nos entreprises être délocalisées en Pologne".

à lire aussi Ferropem : le site de La Léchère en Savoie va fermer, 221 postes seront supprimés