Haute-Savoie : la piscine de Cluses contrainte de fermer faute de maitres-nageurs

La pénurie nationale de maitres-nageurs se fait sentir jusque chez nous. A Cluses, la piscine est fermée depuis la fin juin, jusqu'au 24 juillet par manque de personnels. Voilà qui ne fait pas les affaires des habitants de la vallée de l'Arve avec la chaleur que l'on connait depuis quelques jours. Au niveau national, il manque 5000 maitres nageurs sauveteurs (MNS) selon la fédération française de natation.

ⓘ Publicité

Cinq départs ou arrêts maladie

"Nous tournons habituellement avec huit maitres-nageurs et soudainement, nous avons eu cinq départs ou arrêts maladie", explique Fabrice Gyselinck, maire de Thyez et vice-président à la communauté de communes Arves et Montagnes. "Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à trois et nous n'étions plus en mesure d'ouvrir en toute sécurité au public. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de fermer pour qu'ils puissent prendre leurs vacances et ensuite pouvoir ouvrir les six semaines restantes des vacances d'été avec un encadrement suffisant pour accueillir du public."

Fabrice Gyselinck constate qu'il n'y pas qu'en piscine qu'il y a une pénurie de MNS. "Il y a aussi d'énormes difficultés de recrutement, que ce soit en bord de mer ou en bord de lac. Par exemple pour la base de loisirs à Thyez, il nous en manque un, donc nous ne pouvons pas assurer la surveillance tous les jours, ce que nous regrettons".

La concurrence suisse

Il y a aussi la concurrence de la Suisse. Le vice président à la communauté de communes Arves et Montagnes explique qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les rémunérations beaucoup plus attractives chez leurs voisins.

Le Centre aquatique de Cluses rouvrira à partir du 24 juillet, il sera fermé le mercredi toute la journée avant de retrouver un fonctionnement normal à la rentrée.