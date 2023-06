Haute-Savoie : la station de la Sambuy va fermer définitivement

Le ski à la Sambuy c'est terminé ! Si beaucoup de stations de ski de moyenne altitude se posent des questions sur leur avenir en raison du manque de neige, à la Sambuy dans les Bauges, c'est tranché. Le conseil municipal de Faverges- Seythenex s'est réuni ce mercredi 14 juin. La majorité des élus a voté pour la fermeture de la station à la fin de cet été 2023. Le vote s'est déroulé à bulletin secret : 22 voix pour, 9 contre et 2 abstentions. Les élus estiment que la commune ne peut plus supporter le déficit annuel de 450 000 euros. Le télésiège et les trois téléskis seront démontés. Les cinq employés permanents seront reclassés ou licenciés.

Le maire de Faverges-Seythenex, Jacques Dalex, était l'invité de France Bleu Pays de Savoie ce jeudi matin, il a expliqué les raisons de cette fermeture :

200 opposants manifestent pour dire "non" à cette fermeture

Depuis des mois maintenant, des habitants ou habitués de la Sambuy s'opposent à cette fermeture. Le maire a organisé des réunions publiques et des projets alternatifs ont été proposés par des élus d'opposition et des membres de l'association "Tous ensemble pour la Sambuy". Ce mercredi soir, prés de 200 opposants ont manifesté lors du conseil municipal à Faverges-Seythenex. Ils ont brièvement tenté de s'introduire dans la salle, avant de se faire expulser par des gendarmes et policiers municipaux. Pour ces manifestants la fermeture de cette station, créée il y 60 ans, est un "crève cœur" :

