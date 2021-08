Haute-Savoie : le centre commercial de Publier saisit la justice pour faire suspendre le pass sanitaire

Le centre commercial Shop'in Publier Amphion, en Haute-Savoie, a déposé ce lundi une requête en référé auprès du tribunal administratif de Grenoble pour faire suspendre l'arrêté préfectoral imposant le pass sanitaire, a-t-on appris de sources concordantes.

Permettre l'accès aux produits de première nécessité

Ce centre commercial, où sont implantés une trentaine de boutiques et un hypermarché Cora, fait travailler 250 personnes, sur une surface de plus de 20.000 m². "Il y a une pharmacie, un opticien, une fleuriste, un atelier du chocolat... on conteste le fait de devoir contrôler l'accès à ces commerces qui vendent des produits de première nécessité", explique la direction, à l'origine du recours.

"Notre centre est soumis au pass sanitaire alors que d'autres ne le sont pas (...) pourtant on s'est pliés à toutes les mesures gouvernementales : il y a du gel hydroalcoolique et un système de comptage aux entrées, ce qui nous permet de gérer les flux, notre centre est sûr, il a été agréé par un organisme de contrôle", ajoute la direction.

Le recours est en cours d'examen par un juge administratif. S'il est jugé recevable, une date d'audience sera ensuite fixée pour examiner la requête sur le fond.

Plusieurs arrêtés déjà suspendus

Après les Yvelines et l'Essonne en Ile-de-France, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu mardi l'arrêté préfectoral qui avait imposé le pass dans deux grandes surfaces des Hauts-de-Seine. Le pass a également été suspendu dans le Haut-Rhin.

L'arrêté qui oblige à présenter un pass sanitaire dans les six plus grands centres commerciaux de Haute-Savoie (à Annecy, Publier et Annemasse) doit être prolongé de quinze jours par la préfecture.

