Haute-Savoie : le groupe Rossignol va investir 9 millions d'euros sur son site de Sallanches

Le groupe Rossignol a annoncé ce mercredi un nouveau plan d'investissement, avec une enveloppe de 50 millions d'euros d'ici 2026. Le groupe va notamment investir 9 millions d'euros sur son site de Sallanches (71 salariés), dernière usine de skis en France. Rossignol ambitionne d'en faire la première usine de skis "éco-conçus et recyclables" au monde.

Principale nouveauté sur Sallanches : la fabrication de skis recyclables (de marque Rossignol Essential), dont la conception a été rendue possible par un partenariat avec l'entreprise MTB, groupe spécialisé dans les machines de broyage pour le recyclage. "Généralement, pour un ski de construction traditionnel, seulement 6% de matières sont récupérés en fin de vie, tout le reste est malheureusement brûlé, ou pire, enseveli; avec ce ski, qu'on a co-développé avec MTB, on arrive à récupérer 77% de matières premières, donc 10 fois plus qu'un ski de structure traditionnelle", explique Vincent Wauters le PDG du groupe Rossignol.

On prévoit de transformer un tiers de notre gamme d'ici à 2028

La production de ces skis recyclables a déjà commencé sur le site de Sallanches. Les premiers skis seront commercialisés en décembre prochain. "C'est vraiment un mouvement de fond, on prévoit de transformer un tiers de notre gamme d'ici à 2028". Objectif de ce plan (baptisé Ascension 2026) : dépasser les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 (contre 313 millions pour l'exercice 2021/2022).

Une lampe à base de skis recyclés

Autre nouveauté : la création, à côté de l'usine de Sallanches, d'un centre dédié à la création d'objets dérivés du ski. "On va lancer dès le mois de décembre une activité de deuxième vie, -upcycling- en anglais : au lieu de jeter les skis, on va les utiliser pour fabriquer des lampes et d'autres objets, à terme, toutes ces productions seront faites à Sallanches".

Le groupe va-t-il recruter ? "Notre premier engagement, c'est vraiment de maintenir l'emploi, et en fonction du succès, oui j'espère qu'on pourra se déployer davanatge". Rossignol emploie 1.250 collaborateurs dans le monde (dont la moitié en France sur ses quatre sites : usine de fixations de ski à Nevers, usine de skis à Sallanches, le siège social à Saint-Jean-de-Moirans en Isère et le centre logistique à Saint-Etienne de Saint-Jeoire, également en Isère).