Haute-Savoie : le ministre de la fonction publique en visite jeudi sur le thème de la vie chère

C'est une préoccupation majeure en Haute-Savoie : se loger et maintenir les emplois sur le territoire, dans un contexte de vie chère et de proximité avec la Suisse, où les salaires sont 2 à 3 fois plus élevés. Stanislas Guérini, ministre de la transformation et de la fonction publique, est attendu ce jeudi dans le département. Il annoncera des mesures pour les agents publics qui vivent dans les deux zones transfrontalières, Haute-Savoie et Pays de Gex (Ain), et sont confrontés à la vie chère.

1 lit sur 6 fermé dans les Ehpad

"Depuis 20 ans, ces deux départements font face à des problématiques de vie chère, de concurrence du secteur privé et de proximité avec l'agglomération de Genève. Cela entraine des difficultés de recrutement et d'attractivité des métiers du service public : 1 lit sur 6 est fermé dans les Ehpad de ces territoires", rappelle le ministère.

Que va annoncer Stanislas Guérini ? Des "mesures concrètes" pour "revaloriser" les métiers des agents publics, et "améliorer leurs conditions de travail". Le ministre prépare actuellement une réforme "pour faciliter l'entrée et les mobilités au sein de la fonction publique, tout en donnant aux employeurs de plus grandes marges de manœuvres pour valoriser le travail de leurs agents et simplifier leurs parcours".

Rencontres avec élus locaux et syndicats

Le ministre est attendu jeudi à 9h à Saint-Julien-en-Genevois, où il doit rencontrer les organisations syndicales des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière), les parlementaires et les élus locaux, dont Véronique Lecauchois, maire de Saint-Julien-en-Genevois et coordinatrice du Livre blanc sur l'attractivité des fonctions publiques en zone frontalière.

Vers 11h, il doit visiter la permanence France services et la sous-préfecture temporaire de Saint-Julien-en-Genevois, dont les locaux avaient été relocalisés après l'important incendie de mai 2022 , avant de s'entretenir dans l'après-midi avec les élus de la communauté de communes des Vallées de Thônes .