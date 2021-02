Haute-Savoie : le patron du Go Sport de Publier arrête sa grève de la faim, il peut rouvrir son magasin

La bonne nouvelle est tombée ce lundi matin. Le préfet de Haute-Savoie, Alain Espinasse, autorise "la réouverture des commerces intégrés à un centre commercial de plus de 20 000 m2 ayant uniquement un accès par l'extérieur".



Une victoire à la Pyrrhus

Dans son magasin de sports situé sur la zone commerciale Shop'in de Publier où il s'est enfermé et a fait grève de la faim, Pierre Bavoux savoure "une victoire au goût amer qui ne compensera pas les pertes subies.

Il a fallu les faire craquer quand même et les harceler tous les jours pour leur démontrer que ce décret était insupportable, injuste et anticoncurrentiel au possible.