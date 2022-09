Haute-Savoie : le tribunal de commerce d'Annecy annule la vente d'Alpine Aluminium

Le tribunal de commerce d'Annecy a rendu ce vendredi sa décision dans le dossier Alpine Aluminium. Le tribunal suit les réquisitions du parquet et annule la vente de l'usine de Cran-Gevrier à l'homme d'affaires Franck Supplisson.

Le tribunal de commerce d'Annecy annule la vente d'Alpine aluminium, a-t-on appris ce vendredi de source proche du dossier. Le procureur de la république d'Annecy avait requis cette annulation il y a quatre mois accusant le repreneur de la fabrique d'aluminium de Cran-Gevrier Franck Supplisson (et les sociétés Samfy Invest et Industry) de ne pas avoir pas respecté ses engagements, ni en terme d'emplois, ni en terme de relance économique et industrielle, puisque tout le site des bords du Fier est démantelé. C'est une décision rarissime qui peut être très lourde de conséquences, si toutefois le repreneur ne fait appel de ce jugement.

Les repreneurs avaient promis de reprendre 49 des 85 salariés et ils n'ont pas tenu leurs engagements

Le parquet d'Annecy avait déposé une requête en annulation en mai dernier. "On considère que les cessionnaires n'ont pas rempli leurs engagements en termes de sauvegarde de l'emploi, de maintien de l'activité historique d'Alpine Aluminium (...) et de création d'emplois sur le site", avait expliqué à l'AFP le vice-procureur de la République d'Annecy, Benoît Defournel en juillet dernier.

La vente d'Alpine Aluminium, alors en redressement judiciaire, avait été prononcée le 3 décembre 2019 par le tribunal de commerce d'Annecy. À l'époque, les repreneurs Samfy-Invest et Industry s'étaient notamment engagés à reprendre 49 des 85 salariés. Mais en mai dernier, "un seul contrat de travail sur les 49" perdurait, avait indiqué le parquet, suite à des licenciements et ruptures conventionnelles.

L'usine Alpine Aluminium, spécialisée dans la transformation de l'aluminium, est un site industriel historique de Cran-Grevrier (Annecy), descendante des Forges de Crans, qui remontent au XVIIIe siècle.