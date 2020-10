Haute-Savoie : les forains manifestent à la Balme-de-Sillingy

Les forains mènent des opérations escargot dans une dizaine de villes en France ce lundi matin. Ils demandent l'accès au fonds de solidarité, pour pouvoir faire face à la crise économique et sanitaire. A la Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie, ils réclament également une rencontre avec la mairie, suite à la décision d'annuler la Foire de la Bathie et la fête foraine qui l'accompagne, pendant les vacances de la Toussaint.

Séverine Mugnier, la maire de la Balme-de-Sillingy, se justifie : "la place qui leur est attribuée habituellement est trop restreinte. Entre les manèges, on a moins de deux mètres. Impossible de respecter les distanciations, les gestes barrière. Dans ces conditions, on ne correspondait pas au protocole imposé par l'Etat". La Balme-de-Sillingy a été l'un des premiers foyers de contamination du coronavirus en France. "Il faut savoir prendre les décisions, et faire en sorte qu'on ait pas de nouvelle épidémie sur la commune" assume Séverine Mugnier.

Une bonne vingtaine de véhicules, dont plusieurs camions, et une trentaine de forains sont donc sur place pour contester cette décision.

Il ne faut pas prendre l'épidémie à la légère. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de fêtes foraines qui se font en Haute-Savoie ! Le département est en vert - l'un des forains manifestants

Les forains disent ne pas comprendre pourquoi la mairie de la Balme ne souhaite pas recevoir la fête foraine. Ils assurent qu'aucun cluster n'a été recensé dans les fêtes foraines de France et d'Europe, et qu'un protocole sanitaire est mis en place à chaque fois, à travers le port du masque, la désinfection des mains et des manèges, la distanciation...

"Nos revendications sont simples. _La mairie de la Balme-de-Sillingy ne veut pas recevoir la fête foraine cette année_, contrairement à beaucoup de mairies qui ont reçu les forains et ont compris notre souci", explique l'un des forains présents, "on a pu redémarrer début juin, ça ne s'est pas trop mal passé dans notre région. On a été obligé de faire un gros coup aujourd'hui, pour que la mairie puisse nous recevoir, et qu'on essaye de trouver une solution ensemble".