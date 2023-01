Haute-Savoie : les opposants au Vélodrome Arena réunis pour demander l'abandon du projet

À quelques centaines de mètres du lieu où pourrait s'installer la future Vélodrome Arena , les opposants au projet se sont réunis pour présenter la fusion de leurs collectifs. Ce jeudi, ils ont de nouveau martelé leur volonté de "l'abandon pur et simple" de ces constructions .

Négociations avec le département

Annoncé il y a plusieurs mois et porté par le département, ces installations s'inscrivent dans le cadre des Mondiaux de cyclisme de 2027. Au centre de ces infrastructures, un anneau de vitesse homologué par l'Union Cycliste Internationale, qui a des exigences précises. C'est une des motivations principales pour ce projet, qui doit désormais permettre d'abriter des spectacles et autres événements.

Les opposants prévoient déjà des actions dans tout le département pour "sensibiliser face au danger" de ce projet. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les opposants annoncent qu'ils devraient être reçus fin janvier par le président du conseil départemental, Martial Saddier. "On veut être entendus, mais on ne pliera pas, confie un des opposants. Même un plus petit vélodrome ça n'a pas de sens, il n'y a pas assez de personnes concernées."

Actions de désobéissance civile

Les collectifs réunis annoncent déjà vouloir se mobiliser de manière plus importante dans le département. "On prévoit des tracts, des actions de désobéissance civile et il y aura des manifestations si le projet n'est pas abandonné à temps", affirme Benoît Chambourdon, élu municipal à La Roche-sur-Foron.

"Créer une salle alors qu'elle existe ailleurs ça n'a pas de sens, lance Adrien Désingues, un autre opposant. La solution c'est de délocaliser au vélodrome de Saint-Quentin-en Yvelines, ça se fait déjà pour le Surf avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, pourquoi pas avec les mondiaux de cyclisme ?" En attendant, les opposants continuent de demander plus de transparence de la part du Département sur les intentions précises de ce projet de Vélodrome Arena.