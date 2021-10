Haute-Savoie : pénurie de lutins au Hameau du Père Noël

Une preuve supplémentaire que le marché de l'emploi saisonnier se porte mal, même le Père Noël peine à recruter.

A Saint-Blaise en Haute-Savoie , à 4 jours de l'ouverture samedi prochain 23 octobre, le Hameau du Père Noël qui, avant la crise du Covid accueillait 170 000 visiteurs durant ses deux mois et demi d'ouverture, le Hameau du Père Noël cherche encore 25 travailleurs saisonniers.

On subit et on a du mal à digérer

Sur une centaine de personnes embauchées en contrat saisonnier chaque automne, c'est donc un quart de l'effectif qui manque encore. "On subit cette pénurie de main-d'oeuvre qui s'exprime dans plein de secteurs mais on a d'autant plus de mal à l'accepter que nous venons de vivre deux années difficiles avec surtout Noël dernier avec seulement dix jours d'ouverture à cause de la crise sanitaire" constate amère, Pauline Durieux la directrice du Grand Parc d'Andilly.

Les gens ne veulent plus travailler le week-end

Plus encore que le niveau de rémunération, c'est le rythme de travail qui semble dissuasif. "Après les mois de confinement et de retour à une vie normale, nous constatons que les gens ne veulent plus travailler le week-end. Nous devons donc envisager d'adapter nos contrats de travail".