La nouvelle éco : moins de ski plus de digital, Salomon réorganise son siège d'Annecy et licencie

La nouvelle est tombée la semaine dernière, l'entreprise Salomon réorganise ses activités et supprime 23 postes sur son siège d'Annecy en Haute-Savoie. Pour son président, Jean-Marc Pambet, "on réduit pour mieux rebondir et s'adapter aux nouvelles pratiques de consommation".