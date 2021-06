Haute-Savoie : la concurrence menace la production de masques chez Savoy International

Entre la fin du port du masque dans la rue et la concurrence qui se fait de plus en plus pressante, difficile pour les entreprises spécialisées dans la production de masques d'envisager un avenir radieux. C'est le cas de Savoy International. Cette entreprise basée à Cluses en Haute-Savoie et spécialisée dans l'industrie du décolletage produit également des masques depuis le premier confinement. Elle emploie 90 personnes, contre 200 au début. Arthur Allamand est le directeur commercial du pôle masques chez Savoy International.

France Bleu Pays de Savoie : "entre le masque qui n'est plus obligatoire dans la rue depuis hier et la concurrence de plus en plus rude, vous êtes inquiet pour votre production ?"

Arthur Allamand : "Oui, on est inquiet, parce qu'aujourd'hui, on fait face à une offre asiatique qui est très concurrentielle, avec des prix qui sont très très bas. On voit des appels d'offres pour des administrations publiques, des collectivités territoriales qui sont attribués à une offre asiatique, alors qu'on a une capacité de production importante en France, avec des produits de qualité, compétitifs. Certes, c'est un peu plus cher, mais quelquefois il faut savoir faire le choix du français, de la qualité et aussi des emplois français.



"Sur les 90 emplois dédiés à la production de masque dans votre entreprise certains sont menacés ?"

"Certains emplois sont menacés ou en tout cas, il y a des emplois qui ne seront pas créés. On a tout intérêt à ce que ce soit le masque français qui soit choisi et pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'en choisissant le masque français, on crée des emplois et on redistribue énormément de sa valeur à l'économie française : 70 % de la valeur d'un masque est redistribuée à l'économie française. Quand on voit les problématiques du tout début de la crise, quand on avait des masques non conformes ou avec des qualités discutables, aujourd'hui, on peut se dire qu'on devrait faire le choix de pérenniser une filière, de la sécuriser et faire de ce produit stratégique un pilier de notre stratégie d'achat de dispositifs médicaux."

"Avec une sortie probable de la crise du covid-19, est-ce que ça vaut le coup de pérenniser cette activité ?"

"Certes, l'usage ne sera pas le même, il ne sera pas aussi systématique, mais il y aura toujours un usage du masque qui sera fait lors des épidémies de gastro, de grippe. On pense également que l'usage du masque deviendra systématique dans certains milieux, professionnels notamment, le grand public ne sera pas forcément concerné."