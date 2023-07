Haute-Savoie : une cagnotte solidaire pour financer le nouveau centre des Restos du Coeur de Cluses

Cela fait déjà quelques temps que Luc, bénévole pour les Restos du Coeur de Cluses depuis 5 ans, et ses camarades se sentent un peu à l'étroit dans leurs locaux. "Ca commence à être juste, on l'observe pendant les distributions, il y a bien plus de monde qu'avant."

Depuis fin mars, ce centre a connu une hausse de 13% du nombre de bénéficiaires. 400 familles, soit 1230 personnes sont accueillies. Et cela s'ajoute à toutes les autres hausses des précédentes années. Face à cette situation, l'association n'avait pas d'autre choix que de changer de locaux.

Un nouveau centre plus grand va donc ouvrir ses portes le 1er novembre 2023. "Il permettra aussi d'accueillir l'antenne de Thiez des Bébés du cœur, qui fournit de la nourriture pour enfant et du matériel de puériculture aux parents dans le besoin, poursuit Luc. Ça va faciliter les choses pour les familles qui, jusqu'ici, devaient faire de grands trajets pour bénéficier de toutes les aides".

"Offrir un meilleur service aux bénéficiaires"

Mais tout cela a un coût. "On double la surface de notre centre mais on triple le loyer, explique Catherine Anghelone, responsable des Restos du Cœur de Cluses depuis 2 ans et demi. En plus on doit aussi faire des travaux, on a déjà fait une croix sur la réfection des cloisons et du sol pour faire des économies, mais on veut quand même faire un certain nombre d'aménagements pour offrir un meilleur service aux bénéficiaires."

La région Auvergne Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie et la Communauté de Commune Cluses Arve et Montagne ont chacun apporté une petite aide financière, mais ce n'est pas suffisant pour tout payer.

Alors les Restos du Cœur de Cluses ont décidé de lancer une cagnotte solidaire en ligne. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi leur apporter votre soutien sur ce lien . A l'heure qu'il est, près de 6.000€ ont déjà été récolté. L'association aimerait atteindre les 15.000€ pour pouvoir réaliser tous les aménagements souhaités dans son nouveau centre.

