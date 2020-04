La Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Savoie met en ligne une carte interactive pour permettre aux habitants du territoire de trouver en quelques clics où s'approvisionner, se faire livrer, au plus près de chez eux. 150 commerçants sont déjà recensés. D'autres vont suivre.

Coronavirus : une carte interactive des commerces ouverts et des restaurants qui livrent en Haute-Savoie

Cette carte interactive permet aux commerces de proximité pouvant ouvrir ainsi qu’aux restaurants qui proposent de la vente à emporter d’être visibles et accessibles à la clientèle de Haute-Savoie.

Attention: cette carte, initiée il y a 24 H, n'est pas exhaustive. C'est aux commerçants de faire la démarche de se référencer. 150 y figurent ce vendredi soir.

150 premiers commerces sont référencés sur cette carte interactive encore en construction. Aux commerçants de s'y enregistrer - istockphotos

La carte interactive informe sur les commerces ouverts, sur ceux qui assurent des livraisons ou un service de retrait, et sur leurs jours et horaires d’ouverture. En quelques clics, les habitants pourront trouver facilement les commerçants ouverts à proximité de leur domicile ou par catégorie/secteur (aide à la personne, alimentation, assurance, banque, dépannage, équipement, santé, service public, tabac/presse, etc.) ou directement en indiquant le nom du commerce de proximité recherché.