Haute-Savoie : une file prioritaire dans les stations services

Dans un contexte de pénurie de carburant, le préfet de Haute-Savoie met en place des files d'accès prioritaire dans plusieurs stations-services du département pour certaines professions. Au total : 8 stations sont concernées.

Liste des stations services réservées aux usagers prioritaires. © Radio France - Capture d'écran communiqué de presse Préfecture Haute-Savoie

Les gendarmes, les policiers, les ambulances, le SAMU ou encore tous les véhicules hospitaliers peuvent désormais avoir accès en priorité à certaines stations services haut-savoyardes. A noter que cette file prioritaire n'est accessible que du lundi au samedi entre 14h30 et 16h30. L'arrêté court jusqu'au vendredi 21 octobre.

De plus, pour tous ces véhicules, l'approvisionnement d'essence en bidon par exemple est de nouveau possible s'il est justifié. Pour rappel, un arrêté datant du 10 octobre dernier interdit la vente et l'achat de carburant dans des récipients transportables.

Liste des véhicules prioritaires part. 1 © Radio France - Capture d'écran communiqué de presse Préfecture Haute-Savoie