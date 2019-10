Haute-Vienne: 10 licenciements à la laiterie Les Fayes à Isle

Isle, France

Vous connaissez surement cette fameuse bouteille de lait noire " le lait des Limousin" ou bien le " fromage frais des limousins". Derrière ces produits et les campagnes de publicités chocs : la laiterie Les Fayes située à Isle près de Limoges. L'entreprise n'échappe pas à un contexte difficile entre la baisse de la consommation des produits laitiers, la hausse du prix du lait et la recherche de prix toujours plus bas en grandes surfaces. Elle s'est lancée dans un plan de continuité . Elle modernise ses équipements et se réorganise avec, à la clé 10 licenciements.

Sous-traiter la logistique et le stockage

Ceux-ci avaient été évoqués au mois de juin et se sont concrétisés au mois de septembre. Ils concernent principalement la question du stockage et de la logistique explique Delphine Le Méhauté, chargée de communication de la Laiterie Les Fayes " C'est une activité qu'elle ne pouvait plus prendre en charge. Le développement de ses volumes ne lui permettait plus d'assurer le stockage avant l'expédition à ses clients". La laiterie a donc décidé de sous-traiter la logistique à l'entreprise STEF.

Moderniser la production

Mais les suppressions de postes concernent également la transformation du lait. Il s'agit d'une modernisation des équipements selon Delphine Le Méhauté, la laiterie d'Isle va ainsi pouvoir automatiser certaines tâches. Mais de son côté Sylvain, l'un des salariés licenciés, rit jaune " Cela fait tellement longtemps que l'on entend ça et puis ça ne vient jamais. On devait avoir des machines qui arrivaient début septembre mais c'est repoussé. _Moi, au niveau fromagerie, là où j'étais basé, tout ce que l'on fait c'est manuel_." explique-t-il.

Mais Sylvain se demande si les licenciements n'étaient pas prévus de longue date et confie que les autres salariés sont quelque peu inquiets" ils ont peur d'une fermeture qu'on leur cacherait. Même quand ils demandent on leur dit en réunion que tout va bien".

De son côté la laiterie Les Fayes reconnaît un contexte particulièrement délicat où la masse salariale est l'une des dernières variables pour garder l'équilibre. Depuis septembre elle ne compte plus, désormais, que 32 salariés. Trois autres postes pourraient être supprimés ou maintenus au printemps prochain.