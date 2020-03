Haute-Vienne : 25 millions d'euros pour faire de Madrange une usine moderne à Feytiat

Un gros chantier a démarré il y a plus d'un an à l'usine Madrange de Feytiat rachetée par la Cooperl en mai 2017. Un nouveau bâtiment est en train de sortir de terre et les ateliers sont modernisés. Une volonté du groupe de faire de Madrange une entreprise compétitive sur le marché de la charcuterie