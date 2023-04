Haute-Vienne : 30% des entreprises prévoient de recruter cette année

Les besoins en main d'œuvre sont encore très importants en Haute-Vienne . Rien que sur cette année, 30% des entreprises du département prévoient d'embaucher. Cela représente 14.000 projets de recrutement. C'est ce que révèle la dernière enquête de Pôle Emploi sur les besoins en main d'œuvre, réalisée auprès de 9500 dirigeants d'entreprise.

Les métiers de service très recherchés

Des intentions d'embauche dans de nombreux secteurs, en grande majorité dans les métiers de service : en haut du classement des professions les plus recherchées se trouvent les aides-soignants. "Il y a encore 60 postes d'aides-soignants à pourvoir dans les Ehpads et maisons de santé", détaille Francine Roux, directrice territoriale de Pôle Emploi Haute-Vienne et Creuse. Viennent ensuite les infirmiers, les conducteurs de transports en commun et les serveurs de cafés et restaurants. Des projets de recrutement essentiellement sur le long terme. Les projets saisonniers se concentrent eux, dans l'agroalimentaire et l'agriculture, des postes d'ouvriers agricoles ou de cueilleurs notamment ou bien d'employé polyvalent dans les supermarchés.

Des aides pour recruter

Selon cette enquête des besoins en main d'oeuvre, le principal problème que rencontrent les employeurs est le manque de candidats. Pour pallier cette problématique, Pôle Emploi accompagne les entreprises, avec des méthodes de recrutements innovantes. Parmi elles, la "méthode de recrutement par simulation", qui permet, après une semaine d'intégration au sein de l'entreprise, d'attester des compétences du candidat, sans passer par un entretien classique avec CV et lettre de motivation. "Avec cette méthode, les employeurs élargissent leur panel de candidats. Cela leur évite de passer à côté de très bons profils qu'ils n'auraient même pas soupçonnés", poursuit la directrice territoriale de Pôle Emploi. Une méthode qui a permis à des entreprises comme Weston, spécialisée dans les chaussures en cuir, de recruter 15 personnes l'année dernière à Saint-Junien.