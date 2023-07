Haute-Vienne : après les émeutes, un soutien spécial pour les commerçants vandalisés

Les visites des experts ont commencé à Limoges, après les émeutes urbaines qui ont touché des bâtiments publics, mais aussi des commerçants, artisans ou entreprises. Pour accélérer leur accompagnement, les sinistrés sont aussi invités à se signaler auprès de la conseillère départementale aux entreprises en difficulté, mobilisée à l'initiative des services de l'Etat, de l'URSSAF et de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Agnès Pacqueau a déjà recensé une vingtaine d'entreprises touchées à Limoges mais si d'autres professionnels sont concernés, elle leur recommande de la joindre dès que possible au 06.35.57.89.31, afin d'obtenir un accompagnement au cas par cas.

L'objectif de cette conseillère est de faciliter les démarches des entreprises sinistrées, auprès des assurances notamment, et de les orienter vers les dispositifs adéquats pour être indemnisés et reprendre au plus vite une activité normale. Jusqu'ici, elle a essentiellement eu affaire à des petits commerçants, parfois pour de simples dégradations sur leurs vitrines, parfois pour des dégâts plus importants. "On a le cas de figure d'une voiture bélier dans une vitrine, avec des dommages conséquents, du mobilier dégradé et éventuellement du vol et du vandalisme."

Après les dégradations subies dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, le magasin Cash Converters de Limoges va rester fermé au moins jusqu'au 20 juillet. - © Nadia Faraj

Justement touché par une voiture-bélier, le magasin Cash Converters, dans le quartier de Beaubreuil, n'a toujours pas rouvert. "On est entre les débris de porte, de verre, de gravats, sur un chantier de minimum quatre semaines" témoigne la gérante, Nadia Faraj. Passé le choc, elle s'est activée avec ses employés pour nettoyer et remettre en état les rayons du magasin. Elle salue également la solidarité de certains prestataires qui ont notamment fourni une porte temporaire pour l'entrée, dont les vitrines brisées attendent d'être réparées. L'objectif est de rouvrir le 20 juillet, même s'il restera certains travaux à finir, mais ce n'est pas encore sûr. Quant au préjudice, elle l'estime à au moins 100.000 euros, entre les marchandises volées, les travaux et la perte d'exploitation liée à la fermeture forcée.

10 jours après le saccage de sa vitrine à Limoges, le magasin de plongée Sub2o est toujours retranché derrière des palissades renforcées par des palettes. © Radio France - Nathalie Col

Dans le quartier du Val de l'Aurence, c'est dans le magasin de plongée Sub2o que les conséquences des dégradations se font durement sentir. Il y a eu un peu de marchandise volée, mais surtout de gros dégâts sur la porte et la vitrine, avec une facture de 12.000 euros de réparations à la clé précise le propriétaire, Aurélien Desserprix. En attendant le verdict de l'assurance, il reçoit à nouveau quelques clients sur rendez-vous, en passant par la cour de ses voisins.

Ce lundi, il a aussi passé la matinée avec un expert. "Il m'a donné le feu vert pour enclencher les travaux, après il faut les sous pour les faire. mais nos dossiers sont prioritaires pour la casse liée aux émeutes" indique avec soulagement Aurélien Desserprix. Il s'attend toutefois à en être aussi de sa poche, car les dégâts dépassent les plafonds de son contrat d'assurance. Il se console avec une cagnotte lancée spontanément par ses clients, qui a déjà permis de récolter plus de 6.500 euros et va l'aider à refaire surface.

Pour tous ceux qui rencontrent des difficultés, le conseillères aux entreprises en difficulté promet un accompagnement au cas par cas, pour qu'ils puissent par exemple racheter rapidement du mobilier ou reconstituer leur stock. Parmi les cas les plus délicats, elle cite le supermarché Super U incendié rue Aristide Briand , à Limoges. Agnès Pacqueau reconnait que ce problème ne sera pas réglé en quelques semaines. "C'est un cas très particulier qu'il faudra suivre de manière plus attentive et sur la durée. Mais on espère bien qu'aucun professionnel touché par les émeutes urbaines ne sera condamné à déposer le bilan."