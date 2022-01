Haute-Vienne : Broussaud lance des chaussettes fabriquées à partir de tissus recyclés

Fabriquer des chaussettes de qualité à partir de tissu recyclé, c'est le nouveau crédo de l'entreprise Broussaud, dont la manufacture est installée depuis 1938 dans le village des Cars, en Haute-Vienne. Pour Aymeric Broussaud, directeur général de l'entreprise et petit-fils du fondateur, c'est l'aboutissement de près de cinq ans de recherches et développement. Une manière d'éviter le gaspillage et de se positionner sur le créneau d'une industrie de la mode qui se veut plus respectueuse de l'environnement.

Pas question pour autant de rapporter vos vieilles chaussettes à l'entreprise, Broussaud ne recycle que sa propre matière première. Par exemple des chaussettes qui présentent trop de défauts de fabrication pour être vendues et qui jusque là finissaient à la décharge, faute de trouver un autre débouché. "On a essayé de faire des coussins, des rembourrages de coussins, mais ça ne marchait pas, ce n'était pas uniforme." Finalement, la solution a été trouvée avec les filatures du Parc, à Brassac dans le Tarn.

C'était dommage de mettre ce coton de premier choix à la poubelle !

Les chaussettes mises au rebut sont donc broyées et leur matière réutilisée pour refaire une nouvelle fibre. L'enjeu est important car "sur une année complète, c'était quasiment 40.000 à 50.000 euros qui étaient perdus". Et l'aspect financier n'est pas la seule donnée de l'équation précise le directeur général de Broussaud. "Pendant des années, on a vécu un peu comme des riches, avec de la matière première à foison. Aujourd'hui, la matière première commence à se raréfier, c'est plus compliqué d'en trouver. Les prix sont hyper volatils, donc c'est quand même dommage de mettre ce coton de premier choix à la poubelle !"

Le fabricant de chaussettes explique aussi avoir été conforté dans sa détermination lorsqu'il a découvert que les chaussettes jetées n'étaient pas incinérées pour créer de la chaleur, comme il pensait, mais tout bonnement enfouies. Aujourd'hui Aymeric Broussaud se réjouit donc de pouvoir faire un geste pour l'environnement avec ses chaussettes recyclées. D'autant que c'est dans l'air du temps. "Les nouvelles générations, comme nos enfants, nous en parlent tout le temps." Le patron de l'entreprise haut-viennoise espère donc que les clients passeront des grands principes aux actes, en achetant ce nouveau produit qui permet de limiter le manque à gagner mais ne rapporte pas encore d'argent.

Etre moins dépendant des approvisionnements de l'étranger

La pandémie de Covid-19 a aussi montrer que les entreprises textiles, comme beaucoup d'autres, étaient très dépendantes de pays situés à l'autre bout du monde. En puisant dans son propre stock de résidus, Broussaud a ainsi un début de solution aux problèmes d'approvisionnement en matière première. "Aujourd'hui on ne peut plus rien gâcher, il faut vraiment qu'on arrive, nous, les industriels, à réutiliser un maximum" conclut le directeur général de l'entreprise.