Haute-Vienne : c'est reparti pour le marché de Panazol, l'un des plus importants du Limousin

N'ayons pas peur des mots : c'est un véritable événement ! Le grand marché dominical de Panazol, en Haute-Vienne, suspendu depuis deux mois et demi en raison de la crise du coronavirus, reprend ce dimanche. C'est l'un des plus importants marchés du Limousin, car il draine chaque dimanche entre 3.000 et 5.000 personnes, en moyenne. Autant dire que sa reprise était attendue, même si la physionomie du marché ne sera forcément pas la même que d'habitude dès ce dimanche.

Un marché plus aéré, des espaces plus larges

Cette réouverture s'accompagne en effet de mesures drastiques. Déjà : port du masque obligatoire pour tout le monde dans le périmètre du marché, et davantage d'espace est imposé aux commerçants entre les étals. "On est touche-à-touche d'habitude, collés les uns aux autres", explique Didier Besse, le Président du Syndicat des commerçants de marchés de Haute-Vienne, "mais là _il y aura 1,50 mètre de distanciation entre chaque commerçant_, et en largeur également, on aura à peu près 3 mètres". Des conditions acceptables et faisables, dit-il, car "à Panazol, il y a la capacité linéaire pour pouvoir le faire".

Quitte à réduire un peu la taille des stands s'il le faut. Didier Besse reconnaît qu'il vaut mieux, de toute façon, être présent qu'absent à Panazol, vu l'importance que représente ce marché pour les commerçants. "Moi, je fais à peu près 16 ou 17 marchés et foires par mois, et Panazol représente entre 40% et 50% de mon chiffre d'affaires".

C'est dire si les 140 commerçants du marché, tous secteurs d'activité confondus, attendent beaucoup de cette reprise. En espérant que les clients, même masqués, soient au rendez-vous.