Couzeix, France

Après presque cinq ans de batailles administratives et judiciaires, un nouveau supermarché va pouvoir se construire à Couzeix (Haute-Vienne). Depuis 2013 et le dépôt du premier permis de construire en mairie, la société Casino, déjà implantée sur la commune, avait contesté cette implantation.

Quatre procédures

Casino est le seul supermarché de la commune. Dès 2014, la société a contesté la définition de la zone de chalandise du nouveau magasin, incompatible avec le schéma de cohérence territoriale d'après elle. Suite à ces contestations, la commission départementale d’aménagement commercial, puis la commission nationale, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux, ont validé tour à tour le projet porté par la société SB développement. Cette semaine, le conseil d'état a rejeté le pouvoir de la société Casino.

Bientôt le début des travaux ?

À présent, plus rien n'empêche le second supermarché de s'implanter sur la commune. Il s'agira d'un magasin d’une surface de vente d'environ 2300 m². Il sera construit à la sortie de la commune, en direction de l'hippodrome, dans un nouveau quartier, sur un terrain qui appartient à la mairie et qu'elle va donc vendre. Le permis de construire a été déposé en mairie, il pourrait être validé dans les prochains jours. L'enseigne qui s'y installera n'est pas encore connue.