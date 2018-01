Limoges, France

L'Hyperloop. Le train du futur. Le train supersonique. Plusieurs noms, un mode de transport, qui aurait la fréquence d'un métro avec la vitesse d'un avion.

Sébastien Gendron, le PDG de Transpod, repère les lieux, les pieds dans la boue, et sous une pluie battante. "On est en plein milieu du Limousin là, et on regarde si le site pourrait correspondre à notre cahier des charges".

Photo d'illustration © Radio France - N.T

Une ancienne voie SNCF réhabilitée en sentier pédestre long de 3 kilomètres. Pour une première expérimentation, ça semble être une proposition intéressante selon la société canadienne. "En tout cas, oui, pour démarrer et valider les premiers éléments de notre côté. 3,5 kilomètres de long, c'est parfait !", explique le PDG du groupe.

Et ça semble ravir aussi Vincent Léonie, l'un des défenseurs du projet : "pour certains, _c'est de l'utopie_. Pour moi, c'est une idée que je défends depuis presque 18 mois. On est dans le début du concret", estime-t-il.

10 millions d'euros encore à trouver

Beaucoup de conditions à réunir tout de même. Mais la société Transpod met en place son opération séduction auprès des collectivités locales, pour vanter les mérites de son projet, qui dépasserait, selon la société, les frontières du Limousin. "J'ai eu l'occasion d'en toucher deux mots au président de la République, Emmanuel Macron, ce lundi, qui supporte le projet et qui souhaite nous aider".

Mais pour l'instant, tout est encore un peu flou, d'autant qu'on parle seulement pour le moment d'une piste d'essai. Dans les négociations, le PDG de Transpod, Sébastien Gendron, met la pression. Il veut obtenir le permis de construire rapidement. "Et tout ça pour pouvoir attaquer les travaux l'été prochain. Aujourd'hui, le Limousin est le site privilégié", avoue-t-il.

Un bémol, avec un détail qui peut avoir son importance. Une piste d'essai comme celle-ci coûte 20 millions d'euros, et la société Transpod en apporte seulement la moitié. Ce n'est donc pas demain que les Limousins pourront rallier Paris en une grosse demie-heure.

La société canadienne tient un calendrier strict. C'est un projet de développement industriel sur cinq ans. "Sans brûler les étapes", selon le PDG. Avec une première étape et le centre d'essai. "Objectif certification autour de 2023", conclut-il.

La route est encore longue. Mais le rêve est permis.