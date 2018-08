Haute-Vienne, France

C'est la saison des fournitures scolaires. En Haute-Vienne, environ 14 000 familles viennent de toucher l'allocation de rentrée scolaire et les rayons "fournitures" des grandes surfaces sont de plus en plus fréquentés, à 15 jours de la rentrée scolaire. Fréquentés, sauf par certains parents qui n'ont besoin de rien. Car dans certaines écoles, toutes les fournitures sont données aux enfants grâce aux subventions des communes.

A Panazol, une volonté politique depuis 30 ans

A Panazol, par exemple, c'est une volonté politique forte depuis plusieurs dizaines d'années, comme l'affirme Robert Desbordes, adjoint au maire : "c'est la volonté de tous les élus par rapport à l'école de la République, et ainsi donner une chance à tous ceux qui ne sont pas en capacité de jouer d'égal à égal avec leurs petits camarades". A Panazol, l'action perdure depuis 30 ans et coûte environ 40 000 euros par an.

Dans la commune voisine de Feytiat, la démarche politique est exactement la même. "Afin d'assurer une vraie gratuité de l'école" justifie Laurent Lafaye, adjoint au maire chargé des écoles. A feytiat, le budget annuel est de 30 000 euros.

Cela met tout le monde à égalité" - Catherine, une mère de famille de Panazol

Ici et ailleurs, les parents apprécient : "c'est très bien, ça met tout le monde à égalité" se réjouit Catherine à Panazol, "on n'a pas à s'en inquiéter, il suffit d'arriver le matin de la rentrée avec le sac et la trousse, on trouve le système parfait "! De quoi soulager à la fois le budget et l'esprit à l'occasion de la rentrée scolaire.