Haute-Vienne : des chèques cadeaux "Mangez fermier 87" relancés pour les fêtes de fin d'année

Pour la deuxième année consécutive, la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne propose des chèques cadeaux pour les fêtes, pour soutenir les producteurs locaux. Les entreprises et collectivités sont invitées à en offrir à leurs salariés ou aux habitants. Les particuliers peuvent aussi en acheter.

Et si pour Noël on s'offrait un bon repas de produits locaux ? C'est la proposition de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, qui relance son opération chèques cadeaux "Mangez fermier 87". Ces chèques d'une valeur de 10 euros sont proposés notamment aux entreprises et aux collectivités, qui peuvent ainsi gâter leurs salariés ou leurs habitants, tout en soutenant les producteurs locaux.

Prolonger l'engouement pour les circuits courts

Pour la première édition de cette opération l'an dernier 13.000 euros de chèques cadeaux avaient ainsi été dépensés chez les agriculteurs de Haute-Vienne qui font de la vente directe, dans leurs fermes, les drive-fermiers ou sur les marchés. "Un succès" analyse Anne Paraud, chargée des circuits courts à la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et elle-même productrice de fromages de chèvre aux Cars.

"Ce dispositif a été lancé pour encourager les consommateurs à poursuivre la démarche de consommation fermière qu'il y avait eu suite au confinement" précise-t-elle, car cet engouement n'a pas forcément perduré. Parmi les clients qui ont découvert ce mode de consommation à ce moment-là, quelques-uns sont restés fidèles, mais pas la majorité. "Malheureusement, il faut une opération comme ça pour maintenir le lien, parce qu'on remarque une baisse de la consommation au niveau des fermes et la reprise d'habitudes antérieures au confinement."

Un cadeau original au pied du sapin

L'objectif cette année est de vendre encore plus de chèques cadeaux "Mangez fermier 87", en arrivant à convaincre plus d'entreprises à les offrir, mais aussi en misant sur les particuliers. Tout le monde peut en acheter en s'adressant au drive fermier Haute-Vienne. Un cadeau qui peut faire doublement plaisir : à ses proches mais aussi aux agriculteurs participant à l'opération.