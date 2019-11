Haute-Vienne : Emmaüs investit pour le bien-être de ses compagnons

Saint-Priest-Taurion, France

La Communauté Emmaüs en Haute-Vienne lance de très gros travaux sur son site principal de Saint-Priest-Taurion. Un bâtiment va être totalement rénové pour accueillir les compagnons dans des conditions décentes. La première pierre de ce vaste chantier, posée ce jeudi, n'est que le début de longs mois de travaux qui vont permettre de réhabiliter totalement une aile entière du site, qui en avait bien besoin. "Les conditions d'accueil des compagnons devenaient vraiment indignes" reconnaît Richard Herry, l'un des co-responsables de la Communauté Emmaüs en Haute-Vienne. Il faut dire qu'au fil du temps, à force de colmater les brèches, de réparer partiellement ce qui ne fonctionnait plus, l'idée de tout casser pour tout refaire aux normes actuelles s'est imposée.

L'intérieur de la bâtisse va être totalement réaménagé © Radio France - Alain Ginestet

"Tout est cassé à l'intérieur, tout est vide, on voit les poutres, on va refaire des planchers, et gagner de l'espace à l'intérieur en faisant des coursives qui permettront à chaque compagnon de rentrer dans sa chambre depuis l'extérieur", explique Richard Herry, devant le chantier qui s'annonce colossal, dans ce bâtiment qui date il est vrai du début du 19ème siècle!

Les personnes en état de précarité méritent le même confort que tout un chacun

Le coût de l'opération est d'ailleurs à la hauteur de l'ampleur du chantier : 1,2 millions d'euros, quasi-entièrement financé par le "mouvement" Emmaüs. L'idée est que les treize compagnons qui occuperont ces nouveaux logements (ils sont 35 au total sur le site) soient en sécurité et se sentent chez eux, explique Laure Jacquemin, également co-responsable de la Communauté Emmaüs de Haute-Vienne. "C'est vraiment pour offrir un confort différent aux personnes qu'on accueille. Bien qu'elles soient dans la précarité, elles méritent le même confort que tout un chacun", dit la jeune femme, rappelant que les compagnons qui séjournent - sur des durées plus ou moins longues - au centre de Saint-Priest-Taurion ont souvent eu des "accidents de vies". "Nous, on ne cherche pas à comprendre pourquoi les personnes arrivent, _on veut juste qu'elles repartent à zéro, leur offrir une sorte de deuxième chance_, en participant à nos activités de collecte, de récupération et de réparation de différents objets. C'est une vraie communauté", conclut Laure Jacquemin. Ces activités vont en effet de la menuiserie au tri du linge, en passant par la réparation d'électro-ménager.

Le chantier va durer au moins six mois. Le nouveau bâtiment devrait être livré à l'horizon de l'été 2020.