Haute-Vienne : en 2 siècles d'existence, l'entreprise Mongin à Isle fait face à sa première grève

Pour la première fois de son histoire l'entreprise Mongin à Isle fait face à un mouvement de grève. C'est inédit dans cette entreprise familiale vieille de deux siècles et spécialisée dans les outils de découpe. Une bonne partie des 40 salariés a décidé de passer à l'action pour réclamer des augmentations de salaires. La grève a démarré mercredi et elle pourrait bien se durcir face à une direction qui n'écoute pas leurs revendications expliquent les personnels grévistes.

"La direction ne veut pas comprendre que les salariés n'ont plus assez d'argent à la fin du mois"- Hervé Cézac, délégué CGT

C'est dans l'atelier de production que la colère a éclaté. En cause des hausses de salaires qui ne viennent pas alors que pendant longtemps l'entreprise accordait une augmentation annuelle d'1, 5 % pour faire face à l'inflation. Mais cette année "l'inflation est bien là, le pouvoir d'achat diminue mais les salaires ne suivent pas" expliquent les délégués CGT. Les personnels grévistes réclament notamment une augmentation de 200 euros net par mois mais "La seule réponse que nous donne la direction c'est non, elle méprise nos revendications, elle ne veut pas comprendre que les salariés n'ont plus assez d'argent à la fin du mois" explique Hervé Cézac représentant des salariés chez Mongin où il travaille depuis 37 ans.

Son collègue, Gérald Laven, lui aussi délégué CGT regrette que les négociations avec la direction soient au point mort. "Depuis 8 ans l'entreprise pratique une politique des bas salaires malgré quelques augmentations sporadiques". Des salariés qui se disent prêts à poursuivre leur mouvement de grève aussi longtemps qu'il le faudra.

Une entreprise confrontée à une hausse importante des charges

De son côté la direction de Mongin explique dans un communiqué qu'après la crise sanitaire puis maintenant la guerre en Ukraine elle doit faire face à une hausse importante de ses charges. Elle doit supporter la hausse des prix des matières premières, de l'énergie et des transports. Un contexte économique complexe explique la direction qui précise aussi que des mesures salariales ont été prises depuis début 2022 avec une hausse de 4 % en moyenne. "Le salaire moyen du personnel d'atelier s'élève à 2 399 euros brut" indique également le communiqué de la direction. Mais quoi qu'il en soit la grève a été reconduite pour le début de la semaine prochaine et il n'y a pour l'heure aucune négociation prévue;