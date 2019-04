Haute-Vienne et Corrèze : 20 400 projets de recrutement cette année selon l'enquête de Pole Emploi

Limoges, France

Ce jeudi Pole Emploi a présenté son enquête annuelle sur les "besoins en main-d'oeuvre". Pour la troisième année consécutive les demandes sont en hausse sur l'ancienne région Limousin, notamment dans le secteur des services. Au total, tous secteurs confondus 23 600 projets de recrutements concernent les trois départements : Haute-Vienne, Creuse et Corrèze soit 12,2% supplémentaire que l'an passé, dont 20 400 pour la Haute-Vienne et la Corrèze.

Sans surprise le plus gros recruteur est le secteur des "services". Que ce soit les services aux entreprises comme les agents d'entretien ou encore les services à la personnes comme les aides à domicile, aides ménagère: ces métiers arrivent en tête des intentions de recrutement pour l'année à venir.

En Haute-Vienne les métiers d'agents d'entretien et d'aides à domicile et aides ménagères sont ceux qui recruteront le plus cette année. - © Pole Emploi (Etude BMO 2019)

Aide à domicile et agent d'entretien en tête des intentions de recrutement

392 postes d'aide ménagère et aide à domicile sont par exemple à pourvoir en Haute-Vienne dont une grande partie en emploi non saisonnier, c'est à dire sur des CDD longs ou des CDI. En tête des intentions de recrutements également en Haute-Vienne, les agents d'entretien de locaux, 460 projets de recrutements ont été déclarés par les entreprises du secteur.

Des besoins également constatés en Corrèze où les entreprises ont déclaré être à la recherche de 435 agents d'entretien dont plus de la moitié pour des CDD longs ou des CDI. La Corrèze où l'on constate également une forte demande dans le milieu de l'aide à la personnes, 255 aides ménagère ou aides à domicile sont recherchées

Après les aides-soignants, les métiers d'agents d'entretien et d'aides à domicile ou aides ménagères sont ceux qui recruteront le plus cette année en Corrèze. - © Pole Emploi (Etude BMO 2019)

Les qualités humaines au cœur du recrutement

Des métiers qui souffrent d'une image négative , à tort selon pole emploi, même si ces métiers nécessitent quelque les pré-requis comme par exemple avoir le permis et sa voiture, être prêt à travailler tard le soir ou même le weekend, être prêt aussi à faire parfois plusieurs kilomètres.

Attendues aussi et surtout, les qualités humaines comme l'empathie comme lorsqu'il s'agit d'accompagner des personnes dépendantes ou en fin de vie "vous entrez dans l'intimité des personnes âgées, il y a une adaptabilité qui est attendue car on va vous demander de faire des lever ou des coucher ou bien des toilettes" explique Sabine Braun, chargée de trouver les perles rares pour deux associations d'aides à domicile à Panazol et Saint-Junien.

... Et pas seulement dans le secteur des services !

Mais l'humain ce n'est pas uniquement dans le secteur des services à la personne, c'est une demande quasi unanime des entreprises qui exigent un "Savoir Être" au quotidien pour leurs salariés : " Cela peut prendre différentes formes selon les entreprises" explique Géraldine Gravouil, la directrice territoriale de Pole Emploi en Haute-Vienne et Creuse.

"C'est, par exemple, être à l'heure, quand on travaille dans l'industrie être ponctuel quand on travaille sur une chaine, savoir respecter les horaires de travail. Si l'on travaille dans les services à la personne on va être en contact avec des personnes âgées, en fin de vie ou handicapées et il faut donc savoir faire preuve d'empathie, de patience" détaille-t-elle . Dire bonjour, être ponctuel, être sérieux dans son travail, des compétences humaines qui comptent désormais autant que les compétences techniques pour être embauché.

Les entreprises de Corrèze et de Haute vienne déclarent plus de 20 000 projets de recrutement, dont plus des deux-tiers concernent des emplois non saisonnier.

L'an passé, 76 % des projets se sont concrétisés, presque 8 projets sur 10.