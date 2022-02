Haute-Vienne : l'entreprise Broussaud lance un cri d'alarme sur la situation dans le secteur du textile

Dans la commune des Cars en Haute-Vienne l'entreprise de chaussettes Broussaud confrontée au coût de plus en plus élevé des matières premières s'inquiète de la situation qui commence à peser sur sa trésorerie. Elle interpelle le ministre de l'économie et demande de l'aide pour le secteur du textile.

Des matières premières beaucoup plus cher et un coût du transport qui flambe... Il n'en fallait pas moins aux dirigeants de l'entreprise Broussaud aux Cars Alexandra et Aymeric Broussaud pour réagir. Avec d'autres entreprises du secteur textile et certains fournisseurs Ils ont décidé de lancer un appel au gouvernement et plus précisément au ministre de l'économie Bruno Lemaire. "C'est ma femme qui en voyant que l'état allait donner des sommes colossales pour le développement des Start-up s'est dit qu'il ne fallait pas pour autant oublier les entreprises existantes" explique Aymeric Broussaud et c'est comme cela qu'est venue l'idée de lancer un signal d'alarme. "Il ne faut pas qu'on nous oublie" poursuit le dirigeant de l'entreprise.

"On s'est battu pendant des années pour relancer l'industrie textile"- Aymeric Broussaud

Aujourd'hui le prix des matières premières explose à cause de la pénurie dûe au Covid. C'est aussi le cas pour le coût du transport et forcément l'entreprise de chaussettes Broussaud va se voir obligée de répercuter cette augmentation sur ses produits. "C'est pourquoi nous voulons aussi alerter le public car le risque vu que le pouvoir d'achat n'augmente pas c'est que les clients n'achètent plus nos produits" explique encore Aymeric Broussaud qui se dit inquiet pour l'avenir de son entreprise. "On s'est battu pendant des années avec ma femme pour relancer notre entreprise de textile et avoir ici aux Cars 70 salariés, je ne souhaite pas être obligé de réduire le personnel aujourd'hui" poursuit-il. Et il espère que l'Etat apportera un coup de pouce au secteur du textile en agissant par exemple sur le coût du transport.