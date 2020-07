Haute-Vienne : l'impressionnante passerelle au-dessus du Lac de Saint-Pardoux a été posée

C'est une opération aussi délicate que spectaculaire. La travée centrale de la passerelle qui va permettre "d'enjamber" le Lac de Saint-Pardoux a été posée ce mercredi matin. Un moment clé de ce vaste chantier, dont l'aboutissement changera bientôt totalement la physionomie touristique du lieu, puisque cette passerelle reliera le site de Chabannes à celui de Santrop, sans que les visiteurs aient à reprendre leur voiture pour faire le tour de ce Lac, propriété du Conseil Départemental de Haute-Vienne, et qui est devenu au fil des ans un véritable atout économique et touristique du Nord Haute-Vienne.

La travée centrale posée ce mercredi fait 76 mètres et pèse plus de 68 tonnes. Sa pose a nécessité une grue de levage en général utilisée pour le montage des éoliennes (capacité de levage de 750 tonnes, flèche télescopique de 52 mètres).

Un engin de levage hors-norme a été utilisé pour l'opération - © Conseil Départemental de Haute-Vienne

Une première travée d'extrémité de 30 mètres (côté Chabannes) est déjà en place. La pose de la dernière travée (côté Santrop) devrait avoir lieu dans les jours à venir, suivra la réalisation de la dalle de lestage fin juillet.

Projection visuelle passerelle installée (croquis) - © Conseil Départemental de Haute-Vienne

D’une longueur totale de 136 mètres, la passerelle, large de 3 mètres, sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Les cyclistes pourront également l’emprunter en mettant pied à terre. Par ailleurs, pour permettre le maintien de la navigation, limitée aux planches à voile et canots dans cette partie du lac, l’ouvrage dégage un gabarit de 4 mètres de hauteur sur 20 mètres de largeur dans sa partie centrale. Des garde-corps seront installés, ainsi qu’une main courante, qui permettra de mettre en place un balisage lumineux. Dans un premier temps, la circulation sur la passerelle se fera sur une dalle béton, mais il sera possible ultérieurement de poser un platelage bois.

Un chantier de plusieurs mois, bientôt achevé

L’opération de construction de la passerelle avait débuté en septembre 2019. L’avancée des travaux Les travaux sur site a été interrompue pendant la période de confinement. Toutefois, la fabrication a pu se poursuivre en usine. Le chantier a repris le 11 mai dernier. Au cours du mois de juin, les différents éléments de la travée centrale de la passerelle sont arrivés sur site par convois exceptionnels. Ils ont été assemblés et peints sur la plateforme de montage provisoire. La dernière section de la passerelle, la deuxième travée d’extrémité, sera mise en place mi-juillet.

Le Président du Conseil Départemental de Haute-Vienne Jean-Claude Leblois a assité à l'opération de ce mercredi - © Conseil Départemental de Haute-Vienne

Les travaux de réalisation de la dalle de lestage, la pose des garde-corps, l’habillage des belvédères et l’éclairage s’échelonneront jusqu’à la première semaine de septembre en veillant à la sécurité et au confort des usagers. Afin de limiter l’impact sur le fonctionnement de la station touristique durant la saison estivale 2020, la réalisation des cheminements d’accès à la passerelle seront réalisés à l’automne. Le budget alloué pour cette opération est de 3,6 Millions d'euros. Une participation de l’Europe, via le Fonds européen agricole pour le développement rural, est attendue.