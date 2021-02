Haute-Vienne : la Coordination Rurale vent debout contre la laiterie des Fayes

C'est un véritable coup de gueule de la coordination rurale de Haute-Vienne contre une initiative de la laiterie des Fayes. La coopérative située à Isles reverse 50 centimes à Limousin Nature Environnement pour chaque bouteille en verre achetée dans son épicerie de produits en vrac.

Problème, cette association ne plaît pas au syndicat agricole. "C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, s'insurge Patrick Blanc, le président de la coordination rurale en Haute Vienne. Aujourd'hui, à chaque fois que l'on a un projet pour produire du lait ou de la viande, Limousin Nature Environnement tape sans arrêt sur les paysans."

Quelques dizaines d'euros de dons au cœur de la discorde

Patrick Blanc qui poursuit : "La laiterie des Fayes aurait très bien pu choisir une association caritative ou des producteurs pour ces dons. Là on n'aurait pas été choqué bien au contraire"

Des propos incompréhensibles pour la coopérative. Le directeur Fabien Vaurs ne comprend pas l'emballement de la coordination rurale pour "quelques dizaines d'euros." "Nous sommes tous agriculteurs, rappelle Fabien Vaurs. _On voulait juste faire un clin d’œil à notre épicerie en vrac et sa démarche écolo_. À aucun moment on ne voulait taper sur le monde agricole."

De son côté, l'association Limousin Nature Environnement reconnait, certes, des divergences sur certains projets agricoles avec la Coordination rurale mais pas une opposition systématique. Elle assure combattre de la même manière toutes les décisions politiques ou industrielles qui lui semble aller à l’encontre de l’intérêt général.