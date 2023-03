Haute-Vienne - La franchise Camping Paradis arrive sur les bords du lac de Vassivière

La franchise Camping Paradis débarque sur les bords du Lac de Vassivière. Le concept reprend l'identité visuelle de ce programme télé à succès avec les voiturettes et de nombreuses animations. Notamment la venue régulière de stars des années 80 ou de la télé réalité. Il y en aura 8 dès l'été prochain qui passeront par Auphelle dont un spectacle ouvert à tous en dehors du camping. Car l'idée, c'est d'être ouvert sur l'extérieur et de travailler avec et non pas contre les autres acteurs économiques du territoire. C'est une promesse du nouveau gestionnaire.

ⓘ Publicité

"Nous sommes dans une logique de partenariat"

Didier Bourgoin, patron du groupe Alpha Camping déjà détenteur d'une vingtaine de camping en France, ne veut pas faire d'ombre aux autres professionnels du tourisme et faire travailler les entreprises et producteurs locaux. "Nous avons déjà noué un partenariat avec un loueur de vélo (bulle verte), le ponton est déjà commandé à Mille Nautique qui se trouve en face du camping. Je vais être à la recherche d'un pisciniste. Je ne vais pas faire venir des gens de l'autre bout du monde pour faire des canalisations. Il y a un restaurant à côté. Donc je ne vais pas faire de restaurant. Nous sommes dans une logique de partenariats" assure cet ancien fonctionnaire déjà passé par le Limousin.

Des nouveaux mobile home, une piscine couverte et des habitations flottantes

Il souhaite aussi valoriser le territoire en organisant par exemple un marché hebdomadaire en juillet-août et pourquoi pas des visites à la ferme. En terme d'infrastructure, 3 millions et demi d'euros vont être investis avec l'arrivée progressive d'ici 2024 de nouveaux mobiles homes, une piscine couverte et chauffée (le camping sera ouvert de Pâques à la Toussaint) et d'habitations flottantes. Des "Tout Cabané" fabriqués en Bourgogne. "Celles qui vont arriver à Vassivière vont être dans l'esprit. Sous forme de cabanes de pécheurs en bois avec 25 mètres carrés habitables. Les gens se réveilleront avec cette sensation d'être sur l'eau" image le porteur du projet et nouveau directeur du camping Philippe Ethuin.

"C'est une montée en gamme immédiate"

Pour Mélanie Planazet, présidente du syndicat du lac de Vassivière, leur arrivée est une très bonne nouvelle d'autant que leur approche est bonne. "Avec l'arrivée de Camping Paradis, c'est une montée en gamme immédiate. Ils veulent vite passer en 4 étoiles avec de nouvelles habitations et de nouvelles infrastructures tout en restant sur une taille moyenne. Pas du tourisme de masse. On a senti leur volonté de s'intégrer et de travailler ensemble le projet. Pour nous qui lâchons la gestion publique de ce camping, travailler avec un partenaire privé dans cet état d'esprit, c'est une très bonne nouvelle. Les étoiles sont vraiment alignées pour le développement de Vassivière. On y est" estime-elle.

Sans oublier les 15 millions d'euros votés par la région

Car en parallèle de l'arrivée de la franchise Camping Paradis, il ne faut pas oublier l'investissement de 15 millions d'euros voté par la région Nouvelle-Aquitaine pour le développement des infrastructures autour du Lac de Vassivière dans le but d'en faire le site numéro 1 en terme d'éco-tourisme dans la grande région. Ce qui permettra notamment de construire dès cette année des logements pour les saisonniers ou de changer les moteurs thermiques des navettes par des moteurs électriques. Et à l'avenir, un appel d'offre doit aussi être lancé sur le site de Pierrefitte où un ancien village de vacances est à l'abandon depuis de nombreuses années.